Fecir Alptekin kimdir? Fecir Alptekin Külliye'deki İletişim Ofisi Başkanlığına mı getirilecek?

Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, yeni sistemle oluşturulması planlanan 4 ofisten biri olacak olan İletişim Ofisi Başkanlığına getirileceği iddia edildi. Peki Fecir Alptekin kimdir?

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getirileceği belirtilen Fecir Alptekin kimdir? İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı.Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.