Fecir Alptekin kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Fecir Alptekin nereli?
Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlığına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi. Peki Fecir Alptekin kimdir?25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:52
Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi. Peki Fecir Alptekin kimdir?
İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı.Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.
YORUM YAZ