Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yılanın soktuğu karısını iyileşsin diye inek pisliğine gömdü

Hindistan'da meydana gelen akılalmaz olayda 35 yaşındaki Devendri isimli kadını yılan soktu. Kocası ise doktora gitmek yerine eve yılan avcısı çağırdı. İnek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın yaşamını yitirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:23
Yılanın soktuğu karısını iyileşsin diye inek pisliğine gömdü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.

Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı. . Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine, kocası dediğini yaptı.

Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti. Eşinin yılan avcısına götürmeden önce koluna ip bağlayıp öğütülmüş bir toz sürdüklerini anlatan koca, "Onun öleceğini asla tahmin etmedim" dedi.

Yılan avcısı adam hayvanın bir kobra olduğunu düşündüğünü ve kadının ölüm sebebinin gömülmesi olduğunu iddia etti. 5 çocuk annesi kadın hayatını yitirirken polis, olayla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini açıkladı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:23
  1. hindistan
  2. inek pisliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnce'den adaylık haberi sonrası ilk açıklama
    1. İnce'den adaylık haberi sonrası ilk..
    2. İsrail'e şok! Güvendiği dağlara kar..
    3. Çölaşan tutuştu! Yine salyalarını..
    4. Abdüllatif Şener fena halde cilalandı
    5. Beşiktaş derbi öncesi toplantıya..
    6. Cudi'de mermiler yerini uçurtmaya..
    7. 100 bin imza şartları neler? Seçmen..
    8. Şehitlerle dalga geçmişti! Davası..
    9. SP 40 vekil istedi, kriz çıktı!
    10. Milleti sömürenlere milletten tokat:..
    11. Göz hareketleriyle çalışan tekerlekli..
    12. 12 Mayıs öncesi baskı arttı! İran..
    13. Süleyman Soylu'dan adaylık başvurusu
    14. "Standard&Poor's'un kararı eksik ve..
    15. Bahçeli'nin sözleri Meral Akşener'i..
    16. Ağar AK Parti'den aday oldu!
    17. Memlekette "Alamancı" Almanya’da..
    18. ABD'li General kendilerini mücahit..
    19. ABD Savunma Bakanı'nın İran alerjisi
    20. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?