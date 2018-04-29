Feci son! Bakmakta zorlandığı çocuklarını boğdu

Rusya'nın ayağa kaldıran olay Nijniy Novgorod şehrinde meydana gelen olayda, Mayıs ayı için tatil paketi satın alan cani anne, 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman'ı kendi elleriyle boğarak öldürdükten sonra cesetleri ateşe verdi. Kısa sürede yakalanan genç kadın olayı soğukkanlılıkla anlatarak onlara iyi bir gelecek sağlayamadığı için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti.

BOŞANDI, EŞİ DESTEK OLMADI

5 yıl önce evlenen ve daha sonra boşanan Elena Kerimova, 4 yaşındaki Cemile ve 2 yaşındaki Süleyman'ı tek başına büyütüyordu. Eşinin boşandıktan sonra maddi yardımda bulunmayıp ilgisiz davrandığı kadın, akrabalarının yardımıyla geçiniyordu.

Genç kadın, bir hafta öncesine kadar sosyal ağlarda çocuklarına taptığını yazıyordu. Sıcak bir ülkede 50 bin ruble karşılığında (yaklaşık 3 bin 250 TL) tatil turu satın alan kadın çocukları kime bırakacağı problemiyle karşılaştı.

ÇOCUKLARINI ÖNCE BOĞDU, SONRA YAKTI

Yeni bir hayata başlama kararı alan genç kadın iki çocuğunu binek bir oto kiralayarak şehir dışına çıkardı.

Kırsal kesimde arabanın arka koltuğunda oturan iki çocuğunu boğarak öldüren Kerimova ilk önce minik cesetleri ormanda ateş yakarak yok etmek istedi ancak aşırı duman çıkınca ateşi söndüren kadın yarı yanmış cesetleri tekrar arabanın bagajına yükleyerek yeni planlar yapmaya başladı.

Yolda Osinki köyü yakınlarında tarlaların birinde terk edilmiş samanlık bulan Elena, korkunç planını burada devam ettirdi. Çocuklarının yarı yanmış cesetlerini samanlığa taşıyan kadın çocuklarının üzerine benzin dökerek ikinci defa yaktı.

SOĞUKKANLILIKLA İTİRAF ETTİ

28 Nisan akşamı Elena Kerimova'ya ulaşılarak çocuklarının nerede bulunduğu sorulduğunda genç kadın işlediği canice suçu gizlemeyerek anlattı. Kerimova, getirildiği karakolda soğukkanlılıkla çocuklarını nasıl öldürdüğünü itiraf etti.

"ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORDUM"

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu kalması kararı alınan duruşmada genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden "Çocuklarıma bakamıyordum. Onlara iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığım için öldürerek kurtulmalarını sağlayan planı uyguladım" savunmasını yaptı.

Basına kapalı yürütülen duruşmadan sonra iki evladını öldüren cani anne bilinmeyen bir cezaevine yerleştirildi. Savcılık cani annenin halk tarafından linç edilmesinden endişe ediyor.

ARKADAŞLARI İNANAMADI

Kadının davranışları ilk bakışta normal görünmesine rağmen psikolojik testlerden geçirilmesi planlandı. Elena Kerimova'yı tanıyan arkadaşları ise olup bitenlere hala inanamıyor. Birçok arkadaşı "O çocuklarına tapıyordu. Her gün onlarla çekilmiş fotoğraflarını bizimle paylaşıyordu. Bunu yaparken aklının yerinde olduğundan şüphemiz var" demekte.