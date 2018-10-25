Feci ölüm! Önce çukura düştü sonra…

GiresunÇamoluk’ta Mehmet Suşehirli’den, 18 Ekim’de iki arkadaşıyla belediyenin kanalizasyon arızasını gidermesi istendi. Üç işçi saat 09.00’da arızanın yaşandığı Şehit Piyade Er Sefer Karakuş Sokağı’na gitti. Yolu kazan işçiler, hiçbir önlem almadı. İşçi Yaşar Bekdemir ifadesinde “İşimiz kısa olduğu için güvenlik tedbiri almak aklımıza gelmedi” dedi. Saat 09.45’te iki arkadaşı yanından ayrıldı, Suşehirli çalışmaya devam etti.

Şoför: Ses duydum

Bu sırada inşaat işleri yapan Ahmet Yılmaz (40 ), çukuru fark etmedi, arabasının sağ arka tekerleği Suşehirli’nin başının üzerinden geçti. Suşehirli can verdi. Yılmaz, savcılıkta o anları şöyle anlattı: “Sağa dönmek için viraj alıp yokuş aşağı inince sağ arka tekerleğin çukura girdiğini hissettim. Bir ses duydum. Olay yerine gittiğimde Suşehirli baygındı. Göremedim. Hiçbir uyarıcı levha veya duba bulunmuyordu.”

‘Sorumlu belediye’

Yılmaz, Alucra Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Polis tutanağında “Elli santimetre derinliğindeki çukurun varlığını ve çalışma olduğunu belirten işaretleme, tabela ve dubalama gibi, halkı ve sürücüleri dikkatli ve duyarlı olmalarına yönelik bir materyal görülmemiştir” denildi. Yılmaz’ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, savcılığa verdiği dilekçede, uyarı olmadan işçi çalıştıran belediyeyi suçladı.