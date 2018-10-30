0553 313 94 23
impression

Jandarma cep telefonu sinyalinden kaza yapanlara ulaştı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Araçtaki 3 kişi hakkında yakınlarının kayıp müracaatında bulunduğu, jandarma ekiplerinin cep telefonu sinyalinden kaza yapanlara ulaştığı belirtildi.

30 Ekim 2018 Salı 12:16
Jandarma cep telefonu sinyalinden kaza yapanlara ulaştı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören Mahallesi'nde yaşayan Galip Tangüner,  Şevki Aslan ve Samet Kelek'in ilçe merkezine gitmek üzere otomobille yola  çıktıkları ancak eve dönmedikleri ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri  harekete geçti.

Jandarma ekipleri, kayıp 3 kişinin 42 ZU 178 plakalı otomobille  akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola devam ettiğini belirledi. Kayıp  kişilerin cep telefonu sinyalinin ise Ortakaraören Mahallesi yakınlarından geldiği tespit edildi.

Dere yatağına devrilmiş halde bulundu

Bölgede AFAD ekipleriyle yapılan araştırmalar sonunda otomobil, mahalle girişinde bir metre derinliğindeki sazlık dere yatağına devrilmiş bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan  çıkartılan Galip Tangüner ve Samet Kelek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şevki Aslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için  Seydişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:16
  1. Konya
  2. dere yatağı
  3. ortakaraören mahallesi
  4. seydişehir
  5. Galip Tangüner

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri yiyen akarlar
    1. Deri yiyen akarlar
    2. AK Parti Melih Gökçek'i aday..
    3. Rezalet! Bin 700 yıllık Ayasofya'ya..
    4. En ucuz, en sağlıklı ve en güçlüsü bu..
    5. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    6. Bakan Dönmez Yunan'ı uyardı: Gerekeni..
    7. Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp..
    8. Dünya bu görüşmeye kitlendi!
    9. Milli Sondaj Gemisi Fatih yola çıkıyor!
    10. Suriyeli mazlumlara yardım eli
    11. Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!..
    12. Donald Trump çıldırdı! Sert sözler
    13. Çocuk katili İsrail
    14. Erdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması
    15. Rusya'dan Türkiye'ye: O ismi sınır..
    16. Ordunun gücüne güç katacak! İşte..
    17. Serveti, 2 günde 19 milyar dolar eridi!
    18. Akit sordu: Çarşafla üniversitelerde..
    19. Bir dönem sona eriyor: Twitter'da..
    20. "İnsanlar, 44 yılda, hayvanların yüzde..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı