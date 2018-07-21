THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Feci olay! İki kardeşi arazi kavgası kanlı bitti

Sivas'ta yaşayan kardeşler arasında çıkan arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada kan aktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:36
Feci olay! İki kardeşi arazi kavgası kanlı bitti

Sivas'ta, iki kardeş arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay Kümbet Mahallesi 7'nci sokakta meydana geldi.

3 katlı aile apartmanında ikamet eden Ömer A. (58) ile kardeşi Musa A. (54) arasında, iddiaya göre arsa yüzenden tartışma çıktı. 

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer A. yanında bulundurduğu tabancayla kardeşi Musa A.'ya ateş etmek istediği sırada araya Musa A.'nın eşi. Nardane A. (46) girdi.

Başından ve elinden yaralanan Nardane A. sağlık ekibince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Nardane A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ömer A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:36
  1. Sivas
  2. Numune Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalış maskesi yüzüne yapışan çocuk yaşam savaşı veriyor
    1. Dalış maskesi yüzüne yapışan çocuk..
    2. Adnan Oktar operasyonunda ünlü..
    3. İşte Olcan Adın'ın yeni adresi! Resmen..
    4. Feci olay! İki kardeşi arazi kavgası...
    5. Önce saldırdı, sonra da 'o doktoru..
    6. 3 yaşındaki çocuğu terlikle döven..
    7. Adnan'ın sağ kolu Babuna, yarım kalan..
    8. Trabzonspor'da hırsızlık şoku! Çalındı
    9. Mola veren gurbetçilere büyük şok!
    10. Vahid Amiri kimdir? Vahid Amiri..
    11. Bir ülke daha tercihini yaptı! Artık..
    12. İran'daki korkunç saldırıyı o örgüt..
    13. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    14. Adnan Oktar: Ben mehdiyim, Fetullah..
    15. ABD'den şaşırtan Rusya itirafı!..
    16. Fenerbahçe'de Comolli, çifte bombayı..
    17. Zerdeçal faranjite iyi geliyor
    18. 2018 KPSS lisans sınav soru ve..
    19. Ailesinden destek göremeyen..
    20. Van Persie'den olay Fenerbahçe sözleri!
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu