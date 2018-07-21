Feci olay! İki kardeşi arazi kavgası kanlı bitti

Sivas'ta, iki kardeş arasında arazi tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay Kümbet Mahallesi 7'nci sokakta meydana geldi.

3 katlı aile apartmanında ikamet eden Ömer A. (58) ile kardeşi Musa A. (54) arasında, iddiaya göre arsa yüzenden tartışma çıktı.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer A. yanında bulundurduğu tabancayla kardeşi Musa A.'ya ateş etmek istediği sırada araya Musa A.'nın eşi. Nardane A. (46) girdi.

Başından ve elinden yaralanan Nardane A. sağlık ekibince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Nardane A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ömer A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.