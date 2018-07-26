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Feci olay! Çamaşır asan kadın canından oldu

Şanlıurfa'da elektrik trafosuna çamaşır asmaya çalışan 4 çocuk annesi kadın, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:41
Feci olay! Çamaşır asan kadın canından oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elektrik trafosuna çamaşır asmaya çalışan Suriyeli kadın akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Pekmezli Mahallesi'nde tarım işinde çalışan biri iki aylık 4 çocuk annesi Sara Hammud, yıkadığı çamaşırları evlerinin yanındaki trafoya asmaya çalışırken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Suriyeli kadın, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sara Hammud, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:41
  1. Akçakale Devlet Hastanesi
  2. Sara Hammud
  3. Şanlıurfa

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