Feci kazadan sıyrıklarla kurtuldu
Brezilya’da feci bir trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazadan sıyrıklarla kurtuldu.02 Mayıs 2019 Perşembe 21:39
Brezilya’da feci bir trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazadan sıyrıklarla kurtuldu.
Brezilya’nın Güney Bölgesi’ndeki Parana eyaletinde yaşanan feci bir kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Eyaletin Castro bölgesinde meydan gelen kazada karşıdan gelen araç çarpışan motosiklet sürücüsü havada taklalar attı. Öte yandan edinilen bilgilere göre sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı. Sürücünün kaza anında kaskını takıyor olmasının kazadan sağ kurtulmasında etkili olduğu da kaydedildi.
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