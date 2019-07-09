Feci kazada yaralanan otobüs sürücüsü 43 sonra hayatını kaybetti Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarındaki binaya çarpan özel halk otobüsünün 54 yaşındaki sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 43 gün sonra hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarındaki binaya çarpan özel halk otobüsünün 54 yaşındaki sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 43 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun Özay (54) idaresindeki 41 R 3675 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Özay, yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 çocuk babası Özay, 43 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Güney’in cenazesi ailesine teslim edildi. Güney’in cenazesi bugün Diliskelesi Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, Diliskelesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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