0553 313 94 23

Feci kazada genç kız metrelerce sürüklendi

Kayseri’de meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza bir araç çarptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
Feci kazada genç kız metrelerce sürüklendi

Kayseri’de meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza bir araç çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız ağır yaralanırken, o anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.


Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi, Tunca Sokak’ta meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi N.E.K. isimli genç kıza, Fransa’da ikamet eden, Kayseri’ye izne gelen 21 yaşındaki Caner Y.’nin kullandığı CF 597 ZV plakalı araç çarptı.


Olay sonrası genç kız metrelerce sürüklenirken, o anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan N.E.K. isimli genç kızın, kaldırıldığı Fakülte anestezi yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.


Şüpheli Caner Y.’yi gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ öğrencilere emanet
    1. Uludağ öğrencilere emanet
    2. Yüreğir’de doğalgaz çalışmalarına hız..
    3. Denizli'de maaşını alamadığını öne..
    4. Tekkeköy Kent Konseyi Başkanı Halil..
    5. Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı..
    6. Aksaray’da OSB-Üniversite işbirliği..
    7. Kurbanlıklar firar etti
    8. Hindistan'da bir çocuğun alt..
    9. Yunanistan karıştı! Gözaltılar var
    10. Kartal'da kadın cinayeti! Bacakları..
    11. Yıldızların altında yazlık sinema keyfi
    12. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    13. Kuru saçları olanlar dikkat! Bu maske..
    14. AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci,..
    15. Camiye gelen çocuklar Masal Park..
    16. Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne..
    17. Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
    18. Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin..
    19. GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı..
    20. Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi..
    21. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik..
    22. Fikret Orman'ın basın toplantısı (1)
    23. Akçakoca'da selde denize sürüklenen..
    24. Çin Havayolu Sichuan Airlines,..
    25. Evcil hayvanları için öğle saatlerine..
    26. Zilhicce ayı ne zaman? Zilhiccenin..
    27. Hakkı Öznur'dan AYM'ye sert tepki:..
    28. CHP Grup Başkanvekili Özkoç’tan..
    29. Ev sahipleri dikkat! Son gün 1 Ocak 2020
    30. Hatay'da restoranda gaz sızıntısı..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'