Feci kazada acı detay ortaya çıktı Eskişehir’de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki Mehmet Kubilay (86) yaşamını yitirdi. Kubilay’ın torunun düğünü için Eskişehir’e geldiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Ersoy Kubilay yönetimindeki 35 SFF 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ersoy Kubilay yara almazken, otomobilde bulunan Mehmet Kubilay’ın ise yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kubilay’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Ersoy Kubilay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Feci kazada acı detay ortaya çıktı Öte yandan, hayatını kaybeden Mehmet Kubilay’ın İzmir’den Eskişehir’e torununun düğününe katılmak için geldiği öğrenildi.

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