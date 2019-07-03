Feci kazada 4 cenaze 3 tabut Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor. Kazada ölen 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı aynı tabutta camiye getirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Cumali Yarıcı, ikiz bebeklere hamile olan eşi Hicran Yarıcıile 1 yaşındaki bebekleri H.Y. ve 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için cenaze töreni düzenleniyor. Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kılınacak cenaze namazı öncesi camiye 3 tabutun getirilmesi dikkat çekerken 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı kardeşlerin tek tabuta konulduğu öğrenildi.

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