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Feci kazada 4 cenaze 3 tabut

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
Feci kazada 4 cenaze 3 tabut

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor. Kazada ölen 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı aynı tabutta camiye getirildi.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Cumali Yarıcı, ikiz bebeklere hamile olan eşi Hicran Yarıcıile 1 yaşındaki bebekleri H.Y. ve 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için cenaze töreni düzenleniyor. Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kılınacak cenaze namazı öncesi camiye 3 tabutun getirilmesi dikkat çekerken 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı kardeşlerin tek tabuta konulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:12
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