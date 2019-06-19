Feci kaza! Yanlışlıkla babaannesini ezdi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Minibüsün arkasında yatan yaşlı kadına torunu yanlışlıkla çarptı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'de mevsimlik işçi olan oğluyla birlikte yaşan Adile Toprak (98) havaların sıcak olmasına sebebiyle oğluna ait olan minibüsün arkasında gölgelik alana uzandı. Bu sırada yaşlı kadını farketmeyen torunu İsmail Toprak (45),minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesini ezdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. İHA'nın haberine göre; kaburgası kırılan yaşlı kadın Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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