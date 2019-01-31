Korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var Adana’da meydana gelen kaza sonucu ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıntılar geliyor...

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