0553 313 94 23

Korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Adana’da meydana gelen kaza sonucu ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:58
Korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:58
  1. Kaza
  2. 3.SAYFA Haberleri
  3. Adana
  4. Yüreğir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB heyeti Rusya'daki temaslarını tamamladı
    1. MSB heyeti Rusya'daki temaslarını..
    2. Erzurumspor transferlere 7,5 milyon..
    3. Tam 9 ay sürdü! Ülkede hükümet kuruldu
    4. Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım
    5. AB, Venezuela krizine ilişkin..
    6. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    7. Oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen..
    8. Başsavcılıktan 'cezaevinde isyan'..
    9. Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
    10. Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay ilk..
    11. İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun..
    12. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA..
    13. Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
    14. Devlet Bahçeli kovmuştu! Büyükşehirden..
    15. 5 kişilik aileyi öldürüp ateşe..
    16. Kocaeli'deki öğrencilerden Suriye'ye..
    17. Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i..
    18. Haydut ABD'nin kuklası Guaido'dan..
    19. "Galatasaray maçında puanların peşinde..
    20. ABD'nin Afganistan raporu ülkedeki..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek