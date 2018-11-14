Feci kaza: Ok gibi saplandı
İstanbul’da TEM otoyolunda ilerleyen bir otomobil henüz sebebi bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine bariyerlere çarpan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 06:26
Kaza, 00.00 saatlerinde, AtaşehirTEM otoyolu Çamlıca istikameti, Yenisahra yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan E. Yönetiminde ki 34 JR 5689 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, TEM otoyolu Yenisahra yol ayrımında ki bariyerlere çarptı.
Bariyere ok gibi saplandı
Kazayı gören vatandaşlar durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Hakan E’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Hakan E’ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırdı. Hakan E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TEM’de trafik yoğunluğu yaşandı
Kaza sonrası TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil çekici yardımı ile çıkartıldıktan sonra trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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