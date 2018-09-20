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Feci kaza! Lüks otomobil bu hale geldi

Seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:50
Feci kaza! Lüks otomobil bu hale geldi

Konya’da feci bir kaza meydana geldi.

Olay, saat 02.15 sıralarında Konya Ankara Karayolunun 71’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Cihanbeyli ilçesi istikametine seyir halinde olan Yücel Özel (55) idaresindeki 42 ABM 333 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Necdet Ö. idaresindeki 14 EP 644 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole savrulurken, TIR sürücüsü durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araç içerisindeki sürücü Yücel Özel ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Necdet Ö. ise, “Hiç bir şey fark etmedim çünkü araç çok hızlıydı” şeklinde konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:50
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