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Feci kaza! Karşılarında meslektaşlarını görünce...

Şişli’de feci bir kaza meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 4’ü kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:22
Feci kaza! Karşılarında meslektaşlarını görünce...

Kaza, saat 06:00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde hasta olan 34 BH 5570 plakalı Ambulansı Büyükdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için direksiyonu kıran ambulans şoförü ilk önce yayalara, daha sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans içerisinde bulunan 2’si sağlık görevlisi, hasta ve hasta yakını ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde araç trafiği oluştu. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’e ait vinç yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 08:22
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