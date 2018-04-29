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İstanbul'da feci kaza! 1 kişi öldü

İstanbul Tuzla'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kaza, Şifa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti yanyolda saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

29 Nisan 2018 Pazar 07:37
İstanbul'da feci kaza! 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre Tuzla Şifa Mahallesi İstanbul istikametindeki  yan yolda İsa Fidan’ın kullandığı 34 VV 8995 plakalı otomobille Hasan Demirbaş  idaresindeki 34 HT 4533 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüs  yolun kenarındaki bariyerlere çarparak yan yatarken, otomobil yine bariyerlere  çarparak durdu.

Kazada iki sürücü de araçlarında sıkışarak ağır yaralandı. Haber  verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Demirbaş’ı  minibüsten çıkararak Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü  Fidan ise tüm müdahelelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Aşırı süretli olduğu öne sürülen araçların hangisinin kazaya sebep  olduğunu belirlemek için polis çevredeki yol ve güvenlik kameralarında inceleme  başlattı.İncelemelerin ardından İsa Fidan’ın cenazesi otopsi için Kartal Dr.  Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 07:37
  1. İstanbul
  2. Kaza
  3. tuzla

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