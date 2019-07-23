0553 313 94 23

Feci kaza! Ceset parçalarını ekipler topladı

TEM Otoyolunda İstanbul il sınırının başlangıç noktasında meydana gelen fecikazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya TIR çarptı. Aracın altında kalan kişi feci şekilde can verirken ekipler cansız bedenin parçalarını yoldan topladı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:02
Feci kaza! Ceset parçalarını ekipler topladı

İstanbul Tuzla'da TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza saat 02:45 sıralarında İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde Şekerpınar mevkiinde meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrıldı

Kazada TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 67 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı.

Ekipler yolda ceset parçaları topladı

Yapılan inceleme sonucu ölen vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Kazada ölen kişinin kimliğinin parmak izinden tespit edileceği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınan ceset Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle bölgede oluşan uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Cansız bedenin yola saçılan parçalarının toplanması ve cesedin yerden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:02
  1. TIR
  2. İstanbul
  3. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feci kaza! Ceset parçalarını ekipler top
    1. Feci kaza! Ceset parçalarını ekipler top
    2. Üçüncü köprü yolunda devrilen kamyon..
    3. Havada büyük gerilim: Rus uçaklarına..
    4. Havada gerilim... 'Rus uçağına uyarı..
    5. Büyükelçilikten 'tahliye' iddialarına..
    6. Erdoğan talimat vermişti! Siteden de..
    7. Komşu'da korkutan deprem!
    8. Tacikistan-Kırgızistan sınırında..
    9. HSK Genelkurul Kararı Resmi Gazete'de
    10. Komşuda korkutan deprem
    11. TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü
    12. Yeni Zelanda'da ateşli silahlara sıkı..
    13. Yunanistan’ın yeni Başbakanından bir..
    14. İki ülke ortak operasyon için anlaştı!
    15. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu.....
    16. Faciada o detay ortaya çıktı
    17. Feci kaza... Ok gibi saplandı 1'i ağır..
    18. Venezuela'da bir elektrik kesintisi..
    19. Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a..
    20. Yarım saatte 3 ülkenin savaş gemisi..
    21. İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
    22. Otomobil yayaların arasına daldı.....
    23. İstanbul’da helikopter destek..
    24. Yemen hükümetinden UNICEF'e suçlama
    25. ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava..
    26. Bursa’da 250 personelli ahlak..
    27. Ok gibi bariyerlere giren sürücüyü..
    28. Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'ndan..
    29. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden..
    30. ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri..
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması