Feci kaza... Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde, Uzunköprü- Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi.

Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Denizden dönüyorlardı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarptığı kazada araçta bulunan Kılıç ailesinin, Saros Körfezi kıyısında günü birlik denize gittikleri ve kazanın da evlerine dönüş yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Uzunköprü'nün Kırcasalih Beldesi'nde yaşayan Kılıç ailesinden kazada Simge Kılıç, kızı Bensu (1), kayınvalidesi Ayfer, kayınpederi Abdullah Kılıç, hayatlarını kaybederken, eşi Oğuz ile diğer kızı Belinay yaralandı.

Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Oğuz Kılıç'ın Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaloriferci, ölen eşinin de aynı kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Kazada ölenlerin yarın Kırcasalih beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.