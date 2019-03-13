0553 313 94 23

Feci kaza an be an kaydedildi

Kayseri’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan, araçlara ve bir binaya çarparak durabilen kamyonun süratli bir şekilde ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:26
Feci kaza an be an kaydedildi

Kayseri’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan, araçlara ve bir binaya çarparak durabilen kamyonun süratli bir şekilde ilerlemesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

 

Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada C.Ç.’nin kullandığı 38 sHJ 157 plakalı çekirdek yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce park halindeki araçlara ardından da bir binaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü C.Ç. ile yanında bulunan Ş.K. hayatını kaybederken, yaralı iki kişi ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Kaza sonrasında olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri binanın yıkılma riskine karşılık vatandaşları tahliye etti ve enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında kazayla ilgili işlem başlattı.

 

Meydana gelen kazaya neden olan kamyonun süratli gidişi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Caddeden hızla giden kamyonun stop lambalarının yandığı, bir yayanın ise yanından hızla geçen kamyonun arkasından baka kaldığı görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:26
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pehlivan siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi
    1. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    2. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    3. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    4. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    5. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    6. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    7. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    8. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    9. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    10. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    11. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    12. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    13. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    14. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    15. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    16. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    17. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    18. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    19. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    20. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!