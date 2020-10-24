FDA'dan onay alan ilk koronavirüs ilacı belli oldu
ABD Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Remdesivir isimli ilaca onay verdi. Böylece Remdesivir, FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.
Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi(FDA), koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Remdesivir isimli ilaca onay verdi. Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç olan Remdesivir, böylece FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.
FDA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ilacın hastaneye yatırılmış koronavirüs hastalarında güvenle kullanılabileceği belirtildi.