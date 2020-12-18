  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs FDA'dan alerjik reaksiyon açıklaması
Korona Virüs

FDA'dan alerjik reaksiyon açıklaması

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) yetkilileri, Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının iki kişide alerjik reaksiyona yol açmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:58:00 -
FDA'dan alerjik reaksiyon açıklaması

Geçtiğimiz hafta ABD'de onaylanarak uygulanmaya başlanan Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 2 kişide alerjik reaksiyon göstermesinin ardından FDA'dan açıklama geldi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) yetkilileri, vakaları yakından incelediklerini ve bu konuda İngiltere ile çalıştıklarını söyledi.

ABD'de ilk olarak sağlık çalışanlarında başlayan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı 2 kişide alerjik reaksiyon göstermiş, Alaska'da aşılanan iki sağlık çalışanından birinin anafilaktik adı verilen "hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden" alerjik reaksiyon gösterdiği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan FDA yetkililerinden Doran Fink, "Bu kişilerin tümü uygun tıbbi müdahale ile tedavi edildi ve durumları iyi. Bu durum sonrasında hızlı bir şekilde araştırmamız gereken ek raporlar olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fink, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin iki vakayı da araştırdığını ve aşılama sırasında meydana gelen benzer iki vakayı daha iyi anlamak için kendilerinden daha önce aşılamaya başlayan İngiltere ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fink, "Şu anki verilerin tamamı, BioNTech aşısının acil kullanım iznini desteklemeye devam ederken, bu alerjik vakalar aşılama kampanyasının erken safhasında tetikte olma ihtiyacının altını çiziyor. FDA, aşılama sonrası kişileri izleme, ayrıca oluşabilecek acil alerjik reaksiyonların yönetimi prosedürü için yayınlanan CDC klavuzunu revize etmek amacıyla Pfizer ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay