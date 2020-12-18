FDA'dan alerjik reaksiyon açıklaması

Geçtiğimiz hafta ABD'de onaylanarak uygulanmaya başlanan Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının 2 kişide alerjik reaksiyon göstermesinin ardından FDA'dan açıklama geldi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) yetkilileri, vakaları yakından incelediklerini ve bu konuda İngiltere ile çalıştıklarını söyledi.

ABD'de ilk olarak sağlık çalışanlarında başlayan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı 2 kişide alerjik reaksiyon göstermiş, Alaska'da aşılanan iki sağlık çalışanından birinin anafilaktik adı verilen "hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden" alerjik reaksiyon gösterdiği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan FDA yetkililerinden Doran Fink, "Bu kişilerin tümü uygun tıbbi müdahale ile tedavi edildi ve durumları iyi. Bu durum sonrasında hızlı bir şekilde araştırmamız gereken ek raporlar olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fink, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin iki vakayı da araştırdığını ve aşılama sırasında meydana gelen benzer iki vakayı daha iyi anlamak için kendilerinden daha önce aşılamaya başlayan İngiltere ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fink, "Şu anki verilerin tamamı, BioNTech aşısının acil kullanım iznini desteklemeye devam ederken, bu alerjik vakalar aşılama kampanyasının erken safhasında tetikte olma ihtiyacının altını çiziyor. FDA, aşılama sonrası kişileri izleme, ayrıca oluşabilecek acil alerjik reaksiyonların yönetimi prosedürü için yayınlanan CDC klavuzunu revize etmek amacıyla Pfizer ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.