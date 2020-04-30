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Korona Virüs

FDA koronavirüs için ilk ilacı onaylayacak

Gilead Sciences adlı ilaç şirketi bugün yaptığı açıklamada remdesivir ilacına ilişkin üçüncü aşama test sonuçlarını paylaştı. Şirket ilk sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. New York Times gazetesi, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 03:38:00 -
FDA koronavirüs için ilk ilacı onaylayacak

New York Times'ta yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının coronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Borsada yüzde 9 değer kazandı

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

Remdesivir corona virüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları devam ederken hastaneler bu ilacı coronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.

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