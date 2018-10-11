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FBI direktöründen itiraf gibi 'Çin' açıklaması

Katıldığı bir oturumda söz alan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir" açıklamasında bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:15
FBI direktöründen itiraf gibi 'Çin' açıklaması

Wray, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Ulusal Terörle  Mücadele Merkezi Direktör Vekili Russel Traverse ile Senato İç Güvenlik  Komitesi'nde, "ABD'ye yönelik tehditler" konulu bir oturumda konuştu.

ABD'nin devletler ve devlet dışı birçok aktör tarafından tehdit  edildiğini savunan FBIDirektörü Wray, Çin'in ABD'nin ticari, inovasyon ve fikri  mülkiyet gibi pek çok alanda devlet sırlarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Wray, Çin'i kastederek "Onlar amaçlarına ulaşmak için siber müdahale,  yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek  büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullanıyorlar." yorumunu yaptı.

Çin'in "ekonomik ajanlık" faaliyetlerinin ABD'nin her bölgesindeki iş  ve sektörleri etkilediğini savunan Wray, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık  ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin  yıkılmasından sonra gücünü korumak için mücadele ediyor. Onlar bugünün savaşını veriyorlar. Çin ise yarının savaşını veriyor."

Wray, ABD'nin ara seçimlerinin yaklaşması ile FBI'ın seçimlere yönelik  dış müdahalelere yönelik hazırlıklar yaptığını da kaydetti.

FBI'dan 5 bin terör soruşturması

FBI için terörizmin halen en büyük endişe olduğunu belirten Wray, 11  Eylül saldırılarından bu yana terör tehdidinin büyük ölçüde değiştiği  değerlendirmesinde bulundu. Wray, "Şu anda içeride radikalleşen ve çok  beklenmedik bir zamanda saldırı yapmaya yatkın yurt içinde şiddet yanlısı  aşırılıkçılarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Ülke içinde internet gibi ortamlarda radikalleşmenin FBI için çok daha  büyük riskler taşıyan biz dizi yeni sorunu beraberinde getirdiğini ifade eden FBI  Direktörü, "Şu anda Amerika ve dünya çapında 5 bin terör davasını soruşturuyoruz  ve bunların bin kadarı yurt içinde yetişen şiddet yanlısı aşırılıkçılardan  oluşuyor ve bunlar tüm 50 eyalete yayılmış durumda. Geçen yıl terör mensubu  yüzlerce kişiyi tutukladık." dedi.

Öte yandan aynı oturumda konuşan İç Güvenlik Bakanı Nielsen ise Çin'in  ABD'de kamuoyunu etkilemek için büyük çaba harcadığını iddia etti. Nielsen,  "Henüz Çin'in (ABD'nin), seçim altyapısına erişim sağlayacak bir faaliyetini  tespit etmedik." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:15
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