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FBI'dan dünyayı korkutan dolar açıklaması!

Amerika Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan bir açıklamada, dünya çapındaki banka ATM'lerin siber saldırı riski altında olduğu ve banka hesaplarından milyonlarca doların çalınabileceği belirtildi.

14 Ağustos 2018 Salı 17:14
FBI'dan dünyayı korkutan dolar açıklaması!

FBI tarafından uluslararası bankalara yapılan uyarıda, siber suçluların önümüzdeki birkaç gün içinde dünya çapındaki ATM’lere yönelik büyük bir ‘malware’ (kötü içerikli yazılım) saldırısı planladığı vurgulandı.

Siber güvenlik uzmanı Brian Krebs tarafından hazırlanan raporda, suçluların bir banka veya para kart işlemcisini hacklemek suretiyle birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanındaki ATM’lerden kopyalanmış kartlar yardımıyla milyonlarca dolar çekmeyi planladıkları belirtildi.

FBI raporuna göre, ekipmanlarını ve yazılımlarını en son güvenlik standartlarına yükseltmeyen küçük ölçekli bankaların daha büyük bir risk altında olduğu belirtildi. Ayrıca FBI, saldırıların birçok yerde ve artarak devam etmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:14
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