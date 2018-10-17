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FBI, Porto Riko'da belediye bastı!

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Porto Riko'nun başkenti San Juan'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenleyerek bazı dokümanlara el koyduğu bildirildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 00:22
FBI, Porto Riko'da belediye bastı!

FBI'ın Porto Riko yetkililerinden Douglas Leff, basına yaptığı açıklamada, belediye binasının bazı katlarına baskın yapan yetkililerin, herhangi bir kişinin devam etmekte olan soruşturmayı engelleyip engellemediğini belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Leff, ajanların, Porto Rikolu yetkililerin, San Juan Belediyesinin satın alma departmanında birtakım usulsüzlükler bulduklarını bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından evrakların yok edilebileceğine ve sahte evrak düzenlenebileceğine ilişkin iddialar üzerinde çalıştığını belirtti.

Porto Rikolu senatör gözaltına alınmıştı

San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz da yaptığı açıklamada, çalışanlara federal yetkililerle iş birliği içinde olmaları talimatını verdiğini aktardı. FBI geçen ay, Porto Rikolu senatör Abel Nazario'yu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtmişti. FBI'ın ABD Çalışma Bakanlığının şikayetiyle harekete geçtiği ifade edilmişti.

Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 00:22
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