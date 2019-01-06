FBI itiraf etti! Yüz tanıma sistemini kullanıyorlar

Amazon'un tartışmalı yüz tanıma teknolojisi Rekognition'ın, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun soruşturmalar sırasında toplanan videoları izleme sürecinin hızlandırmasına ve yüz tanıma teknolojisinin, kısıtlı zamanda sonuçlanması gereken terörle mücadele soruşturmalarına yardımcı olduğu bildirildi.

24 saatte yapılabiliyor

FBI Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Christine Halvorsen, "7 gün 24 saat çalışan ajan ve analistlerimiz var ancak çalışanlarımızın haftalar sürecek analizlerini Rekognition 24 saatte yapabiliyor" dedi.

Halvorsen, FBI'ın terörle mücadele soruşturmalarına yardımcı olmak için Amazon'un bulut hizmetlerinin de kullandığını belirtti.

Çok sayıda kurumda kullanılıyor

Uzmanlar Rekognition yüz tanıma teknolojisinin Orlando şehri de dahil olmak üzere ülke çapındaki birçok kanun uygulayıcı kurumda kullanıldığını iddia ediyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) konuyla ilgili tepki göstererek, Amazon'un bu ürünü yasa uygulayıcılara pazarlamayı durdurması gerektiğini söylüyor.

(Akşam)