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Çavuşoğlu: FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 10:57
Çavuşoğlu: FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da televizyon, gazete ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, FBI’ın Fethullah Gülen hakkında yürüttüğü soruşturmayı ciddiye aldığını belirterek "Bazı neticeleri bizimle paylaşmaya başladılar. New York ziyaretimde, New Jersey’de bir imamın tutuklandığı söylendi. Oradaki vatandaşlarımız da bu bilgiyi teyit etti" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:57
  1. Ankara
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. FBI
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • Erman Erman 23 dk önce
    Bu kaçıncı haber,bitti,bitiyor,bitecek.
  • şenay doğan şenay doğan 50 dk önce
    fetoyu hayatınızdan çıkarmak sizin menfaatinizedir hakkın önündeki bir batıl engeli devre dışı bırakmış olursunuz allah onların yollarını kessin sonra onları o yalnızlıkları içerisinde nefis muhasebesine kavuştursun inşallah dönerler allaha emanet olun
  • harunharun51 dk önce
    biz istedik diye değilde abd de bir halt işlemiştir o yüzden olabilir mi,çünkü ATA sözü it iti ısırmazmış
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    TAMAM TUTUKLAMIŞ OLABİLİR DE !!! TUTUKLADIĞI KİŞİ ABD NİN DOĞURDUĞU HAÇLI YA HİZMET EDEN CIA AJANI. BİRAZDAN ARKA KAPIDAN ÇIKAR. GAVUR BUNLAR GAVUR. YÜZ YILDIR MÜSLÜMAN KANI İLE BESLENİYORLAR. YÖRÜK EFE ACELE HABER YORUMLARI YAPMA.

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