Çavuşoğlu: FBI, FETÖ’nün Güney New Jersey imamını tutukladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da televizyon, gazete ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, FBI’ın Fethullah Gülen hakkında yürüttüğü soruşturmayı ciddiye aldığını belirterek "Bazı neticeleri bizimle paylaşmaya başladılar. New York ziyaretimde, New Jersey’de bir imamın tutuklandığı söylendi. Oradaki vatandaşlarımız da bu bilgiyi teyit etti" dedi.