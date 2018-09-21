FBI Direktörü Wray'dan Lübnan'a kritik ziyaret

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan ordusunun sarf ettiği etkin çaba ve dost ülkelerin destekleri sayesinde terör sorununun üstesinden geldiklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gelen ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray başkanlığındaki heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ordusunun etkin gücü ve dost ülkelerin destekleri sayesinde güvenlik sorunları ile terörün üstesinden geldiklerini ifade eden Avn, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan topraklarındaki terör hücrelerini bitirdiklerini ve uyuyan terör hücrelerine yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

FBI Direktörlüğü görevine atandıktan sonra Lübnan'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Wray da ABD'nin, ülkenin güvenliğini sağlama ve terörle mücadele konularında kendisini kanıtlayan Lübnan ordusuna desteklerini artıracağını aktardı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı'nın ABD'den gelen heyeti kabul ettiği, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre ise Başbakan Saad el-Hariri, Wray başkanlığındaki heyet ile iki ülke arasındaki güvenlik konularının yanı sıra bölgesel konuları görüştü.

Lübnan'a sürpriz ziyarette bulunan ABD'li heyet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ve diğer bazı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.