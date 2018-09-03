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FBI ajanlarına ödül veren ABD'li de, Atatürkçü çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), Türkiye'yi hedef alan Reza Zarrab ile Halkbank soruşturmasını yürüten savcılara ve FBI ajanlarına ödül vermişti. Ödülü veren FDD'de Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'da Atürkçü olduğunu itiraf etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:31
FBI ajanlarına ödül veren ABD'li de, Atatürkçü çıktı!

ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), geçen hafta düzenlediği gecede, Reza Zarrab ve eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasını yürüten savcılara ve Atilla'yı tutuklayan FBI ajanı McReynolds'e ödül verdi.

ABD'Lİ ATATÜRKÇÜ ÇIKTI!

Türkiye'yi hedef alan operasyonlarda görev alan piyonların parlatılmaya çalışıldığı gecede FBI ajanı McReynolds'e ödül veren FDD Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer, Atatürkçü çıktı.

Jonathan Schanzer'ın Odatv'ye gönderdiği mailde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi pek çok kez ziyaret etmiş, insanlarını, tarihini ve kültürünü çok seven bir kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını ve ekonomisini tahrip eden İslamcı siyaseti açık bir dille eleştirdiğim doğrudur. Fakat bu eleştirilerim Türkiye karşıtı olduğum için değil Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserimdir’ dediği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nden yana taraf olduğum içindir. "

İSRAİL'E YAKINLIĞI İLE BİLİYOR

Törende FDD adına konuşmayı Schanzer yapmıştı. Zarrab davasının bilirkişisi de olan Jonathan Schanzer, daha önce ABD Hazine Bakanlığı’nda Terörizm Finans Analisti olarak görev yapmıştı. Schanzer terör devleti İsrail’e yakınlığı ve Türkiye'ye olan karşıtlığı ile biliniyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:31
  1. Demokrasileri Savunma Vakfı
  2. ABD Hazine Bakanlığı
  3. ABD
  4. FDD
  5. Jonathan Schanzer

YORUM YAZ

  • abdullah gülabdullah gül39 dk önce
    ona minnettarlar neticede
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