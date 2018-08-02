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Erwin Koemankimdir? Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe bomba transferlerle ses getirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu. Peki Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman kariyeri nedir? Erwin Koeman nerelerde görev yaptı?

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Erwin Koemankimdir? Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe bomba transferlerle ses getirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu. Peki Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman kariyeri nedir? Erwin Koeman nerelerde görev yaptı?

Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörü Philip Cocu'nun yardımcılığını üstlenecek. Erwin Koeman, 20 Eylül 1961'de Hollanda'da doğdu. 1979 ile 1998 yılları arasında futbolculuk yapan Erwin Koeman, Groningen, PSV Eindhoven ve Mechelen'de koşturdu. 1998'de Groningen formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Erwin Koeman, Waalwijk, Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven ve Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yaptı. Erwin Koeman, Southampton ve Everton'da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcı antrenörü olarka görev yaptı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
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