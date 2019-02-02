Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet! 'Temmuzda...' Fenerbahçe'nin bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Nezih Duru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında divan kurulu üyesi olacağını belirterek davette bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda konuşmacılar arasında yer alan Nezih Duru, açıklamaları sırasında Fenerbahçe kongre üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı divan kuruluna davet etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''Sayın Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı'dır. Bizim de 25 yıldır üyemizdir. Temmuz ayında divan kurulu üyeliği nasip olacaktır. Kendisini o zaman davet ederiz'' diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.