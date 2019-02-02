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Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet! 'Temmuzda...'

Fenerbahçe'nin bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Nezih Duru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında divan kurulu üyesi olacağını belirterek davette bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:54
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet! 'Temmuzda...'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşmacılar arasında yer alan Nezih Duru, açıklamaları sırasında Fenerbahçe kongre üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı divan kuruluna davet etti. 

Bunun üzerine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''Sayın Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı'dır. Bizim de 25 yıldır üyemizdir. Temmuz ayında divan kurulu üyeliği nasip olacaktır. Kendisini o zaman davet ederiz'' diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:54
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
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