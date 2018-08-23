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Fenerbahçe yıldız ismi açıkladı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Semih Özsoy, Michael Frey için açıklama yaptı. 24 yaşındaki golcüyle ilgili konuşan Özsoy, İsviçreli futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlandığını ve Frey'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:55
Fenerbahçe yıldız ismi açıkladı! İstanbul'a geliyor

TRT Spor'a konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Semih Özsoy, "Frey bugün İstanbul’a geliyor. Zürich kulübüyle anlaştık, sorun olmazsa anlaştık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul, dün Michael Frey'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Geçtiğimiz sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

6. TRANSFER OLACAK!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Michael Frey, Fenerbahçe'nin bu yaz kadrosuna kattığı 6. isim olacak.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli 1,89'luk forvet, 2014/15 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Lille'de beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, 2016/17 yılında ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. 1994 doğumlu forvet, geçen yaz ise 400 bin euro bedelle FC Zürich'in yolunu tuttu.

24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:55
  1. İstanbul
  2. Michael Frey
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