F.Bahçe-Kasımpaşa maçının raporunda flaş ifade

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında Diagne'nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından yaşanan karışıklık ve "kural hatası" iddialarının ardından Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.

Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda "Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Uğurlu'nun raporunda "Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm" ifadesini kullanması, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu.

Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvurması durumunda MHK, Uğurlu'nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek.

Pozisyon sonrasında değerlendirmede bulunan Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.'' paylaşımında bulundu.

Deniz Çoban: "Kural hatası haptı"

Deniz Çoban da yaptığı paylaşımda, "Türk hakemlik tarihinde "Kural hatası" yapan hakeme (Beşiktaş-Sivas)hemen ertesinde bir başka önemli maç veren MHK başkanı olmamıştır! Dünya hakemlik tarihinde çıktığı ikinci maçta da kural hatası yapan bir başka hakem olmamıştır!" diyerek kural hatası yapıldığını belirtti.

(Sporx)