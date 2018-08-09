THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta? FB Bursaspor maçın hakemi kim?

Fenerbahçe Süper Lig ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Bursaspor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de oynanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta? FB Bursaspor maçın hakemi kim?

Fenerbahçe Süper Lig ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Bursaspor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de oynanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

HALİL ÜMİT MELER KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir eşi ise İzmir Selçuk’ludur. Ailesi Selçuk’ta yaşamaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. Babası uzun süre kulüp yöneticisi olarak spor camiasında yer almıştır. Fifa Kokartlı Halil Umut Meler UEFA tarafından Avrupa U21 Avrupa Şampiyonası eleme turu 1. grup maçını yönetecektir.

İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Kütahya
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Erzurum
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Halil ümit meler Fenerbahçe Bursaspor
  13. halil umut meler
  14. halil umut meler babası
  15. halil umut meler instagram
  16. halil umut meler Fenerbahçe
  17. halil umut meler hayatı
  18. halil umut meler eşi
  19. halil umut meler Galatasaray
  20. halil umut meler boyu kaç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğini süs havuzunda boğarken yakalandı!
    1. Bebeğini süs havuzunda boğarken..
    2. Tam 2 trilyon dolar! Türkiye'den 41..
    3. Van'dan uyuşturucuyla uçağa binmek..
    4. Yunan Bakan'dan skandal suçlama:..
    5. İsveç polisi oyuncak silahtan bile..
    6. Otel sahibinden küstah müşteriye tokat..
    7. Erzurum’da çobanlık yapan lise..
    8. Düğün davetiyelerindeki fotoğrafı..
    9. CHP'li isim: Vallahi kardeş,..
    10. Darbenin 2 numaralı ismi o otelde..
    11. Diktatör Esed, İdlib halkını tehdit..
    12. ABD’nin kirli planı: Türkiye’de dolar...
    13. Hayri İnönü'nün koruması gözaltına..
    14. İmam Hatiplilere “militan” diyenler..
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
    16. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    17. Çıkan yangında oğlu içeride mahsur..
    18. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    19. Antik Yunan dönemine ait yüzük bulundu
    20. 'Fenerbahçe maçına odaklandık'
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları