Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta? FB Bursaspor maçın hakemi kim?
Fenerbahçe Süper Lig ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Bursaspor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de oynanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.09 Ağustos 2018 Perşembe 13:08
Fenerbahçe Süper Lig ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Bursaspor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de oynanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
HALİL ÜMİT MELER KİMDİR?
1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir eşi ise İzmir Selçuk’ludur. Ailesi Selçuk’ta yaşamaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. Babası uzun süre kulüp yöneticisi olarak spor camiasında yer almıştır. Fifa Kokartlı Halil Umut Meler UEFA tarafından Avrupa U21 Avrupa Şampiyonası eleme turu 1. grup maçını yönetecektir.
İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
6. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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