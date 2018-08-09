Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta? FB Bursaspor maçın hakemi kim?

Fenerbahçe Süper Lig ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Bursaspor maçı 11 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de oynanacak. Fenerbahçe Bursaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

HALİL ÜMİT MELER KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir eşi ise İzmir Selçuk’ludur. Ailesi Selçuk’ta yaşamaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. Babası uzun süre kulüp yöneticisi olarak spor camiasında yer almıştır. Fifa Kokartlı Halil Umut Meler UEFA tarafından Avrupa U21 Avrupa Şampiyonası eleme turu 1. grup maçını yönetecektir.

İşte Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor