Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı tekrarlanacak mı? İşte VAR protokolü

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında Elia'nın attığı gol ofsayt olarak nitelendirilmiş ve VAR sisteminde arıza olduğu için inceleme yapılamamıştı.

Karşılaşma bu şekilde bitse bile tartışmalar devam etti ve akıllarda birçok soru işareti kaldı; "Maçın tekrar edilme durumu var mı?", "Hakem VAR'daki arızanın giderilmesini beklemeli miydi?", "Arıza düzeldikten sonra karar verilmeli miydi?"

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 'ın VAR protokolünde, sistem arızasıyla ilgili bu durumda neler yapılacağına dair bilgiler yer almakta. Protokoldeki bilgiye göre, sistem içinde bir arıza yaşanması durumunda hakem "VAR yokmuş gibi" karar verecek ve mücadele o şekilde devam edecek.

VAR yokmuş gibi karar verilir

VAR protokolündeki arıza başlığında şu bilgiler yer alıyor:

"Sistem arızası;

VOR'daki bir maç görüntüsünde (geçici) arıza ve RRA'daki bir arıza, VAR sistemlerinin kısmi veya tamamen arızalanması durumunda (geçici veya kalıcı) herkesin kesin protokol kurallarını ve prosedürleri bilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bunun sağlanamaması, hakemlerin ve yardımcı hakemlerin neden HER ZAMAN bir karar vermesi gerektiği hususunu açıklamaktadır; örn. hakemin sanki VAR yokmuş gibi karar vermesi."