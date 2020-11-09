AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye başkanlığı görevini üstlenmiş olan Fazlı Kılıç ayrıca yapılan anket araştırma sonucuna göre “Türkiye’de Halka En Yakın Belediye Başkanı” unvanına sahip olmuştu. Peki Fazlı Kılıç kimdir nerelidir? Fazlı Kılıç hangi görevlerde bulundu?

Fazlı Kılıç kimdir nerelidir?

Fazlı Kılıç 1958 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kağıthane’de tamamladıktan sonra Beyoğlu Ticaret Lisesi’ni ve İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Muhasebe Denetim Uzmanlığı programını tamamladı.

30 yılı aşkın süredir Kağıthane’de siyaset yapan Kılıç, bu süre içerisinde siyasi partilerin bünyesinde mahalle teşkilat yöneticiliğinden il başkan yardımcılığına kadar bir çok kademede görev aldı.

1994-99 arası 8. dönem İl Genel Meclis Üyeliği yaptı ve Grup Başkanlığı’nı üstlendi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi olarak İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde AK Parti’den yeniden Kağıthane Belediye Başkanı seçilmişti. Fazlı Kılıç evli ve dört çocuk babasıdır.