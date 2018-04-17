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Fazladan ödenen sigorta primleri geri ödenecek

SGK dilekçesiyle başvuranlar, fazladan ödediği sigorta primlerini geri alabilecek.

17 Nisan 2018 Salı 10:41
Fazladan ödenen sigorta primleri geri ödenecek

Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor ve ödenen miktarlar SGK’nın kasasında kalıyor. Sigortalıların birçok işyerinde çalışması nedeniyle ödenen primleri, prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, kişinin fazladan ödediği bu parayı geri isteme hakkı doğuyor.

NASIL BAŞVURULUR?  

SGK da aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade ediyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sadece sigortalı hissesi çalışana ödenebiliyor. İşveren hissesi ödenmiyor. Fazladan ödenen primin iadesi için SGK’ya başvuru şartı var. Başvurmayanların primi iade edilmiyor. Sigortalı SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri isteyebilir. SGK talep üzerine fazla yapılan ödeme olup olmadığını kontrol edip, işverence böyle bir paranın yatırılıp yatırılmadığına bakıyor. Yatırılmadıysa talep reddediliyor. Yatırıldığının tespiti halinde tutar talep tarihini takip eden ay içinde bir defaya mahsus ödeniyor. 

ÖRNEK HESAPLAMA 

Uzun vadeli sigorta kolları için sigortalı hissesi yüzde 9. GSS prim oranı ise yüzde 5. Toplamda yüzde 14’lük bir sigortalı tutarı var. Prim iadesi bu oranlar üzerinden talep ediliyor. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınıyor. İki ayrı işyerinde çalışıp 2018 yılı Ocak ayında toplamda 20 bin TL brüt ücret alan bir sigortalının, prime esas kazanç üst sınırı üzerinde olan 4 bin 779 TL’lik kazancından kesilen sigorta primi iade ediliyor. Bunun nedeni, fazladan ödenen bu tutarın aslında sigortalının kendi ücreti olmasıdır. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:41
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