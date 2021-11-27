Fazla tükettiğimizde vücudumuz için oldukça zararlı olabilecek besinler
Beslenme, yaşam süresince her zaman üzerinde durulması gereken en önemli konulardandır.
Yapılan bir araştırmaya göre, özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor.
Fazla tükettiğimizde vücudumuz için oldukça zararlı olabilecek besinler
- Muz
- Peynir
- Yulaf
- Pirinç
- Ton balığı Ton
- Tarçın
- Kahve
- Ciğer
- Su
- Kırmızı et
- Tuz
- Salam, sosis, pastırma
Besinlerimizi uzun süre hiç bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için uygun koşullarda saklamalıyız. Ayrıca bazı besinleri tüketirken dikkat etmeliyiz ve fazla tüketmemeliyiz.