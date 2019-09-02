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RTÜK denetimi işte bunun için gerekli! Fazla tık uğruna bu videoyu paylaştılar!

İnternet üzerinden yayın yapan İstanbul Times TV, "Davutoğlu'nun Erdoğan'ı tehdit etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu ile provokasyon amaçlı sokak röportajı yaparken bir müptezelle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça iftiraların atıldığı videoyu fazla tık alabilmek uğruna sosyal medyada paylaşan TV kanalına tepki yağdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 22:58
RTÜK denetimi işte bunun için gerekli! Fazla tık uğruna bu videoyu paylaştılar!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Müptezellerin sesi olmaya soyunan internet televizyonu İstanbul Times Tv tarafından akıllara durgunluk veren bir röportaj videosu paylaşıldı. Sosyal medyada dikkat çekmek için kamuoyuyla paylaşılan videoda bir müptezel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atarak, "Ben onun yüzünden 'uyuşturucu' içmeye başladım.' dedi.

İstanbul Times TV hemen her gündem de olduğu gibi yine toplumu provoke edecek sorular yöneltiyordu. TV muhabiri sokakta bir adama, "Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. 'Fazla üstüme gelmeyin yoksa konuşursam insan içine çıkamazsınız.' dedi. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" diye sordu. Provokasyona davet eden cümlelerin kurulduğu adam ise bir ayyaş çıktı. Müptezel alkolik, muhabire şöyle cevap verdi:

"Şu Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye söyleyin önce şu sigara zamlarını indirsin bir. Alkol zamlarını indirsin iki. Anamızı ağlattı. Birahanelerde bira içemiyoruz. Parklarda oturduk uyuşturucuya başladık. Uyuşturucu içmeye başladım ben Erdoğan beyin yüzünden."

Her halinden bir tedaviye ihtiyacı olduğu anlaşılan adamdan sosyal medya için gerekli malzemeyi alan TV kanalı, röportaj bittikten sonra bu saçmalığı kamuoyuyla paylaştı. İnternet yayınlarının bugüne kadar denetimsiz sürmesine alışan bu ve benzeri kanalların ilerleyen günlerde nasıl bir tutum izleyecekleri de merak konusu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:58
  1. İstanbul Times Tv
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. müptezel

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