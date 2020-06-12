Fazla su içmek koronavirüsü öldürür mü? Prof. Dr. Gerek açıkladı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Koronavirüsle mücadeledeki yeni normalleşme dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Gerek, "Sağlık Bakanlığımız koronavirüs sürecini en başından itibaren başarılı bir şekilde yönetti. Yeni normalleşme döneminde ise en büyük sorumluluk vatandaşa düşüyor. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye mutlaka uymalıyız. Bu arada bizim milletimiz kültür değerleri olarak zaten hijyene önem verir. Tedbirlerimizle birlikte virüsle mücadelede başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Çok su içmek koronavirüse karşı etkili bir yöntem midir?' sorusunu da cevaplayan Prof. Mustafa Gerek, şunları söyledi:

"Su vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu öge. Vücudumuzun ihtiyacı olan suyu mutlaka belli bir oranda almalıyız ki sistemler sağlıklı bir şekilde çalışabilsin ama fazla su içmenin ya da suyun içine birşeyler ekleyerek içmenin virüsün tedavisinde hiçbir etkisi yok."