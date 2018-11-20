Fazilet Dağcı Çığlık kimdir? Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık mı oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, AK Parti 24. Dönem Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık Lüksemburg Büyükelçiliği'ne atandı. Peki Fazilet Dağcı Çığlık kimdir? Fazilet Dağcı Çığlık nereli ve kaç yaşında? Fazilet Dağcı Çığlık hangi görevlerde bulundu? İşte yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 12 ülkeye büyükelçi atanırken, 10 büyükelçi de merkeze çekildi. Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık atandı. İşte Fazilet Dağcı Çığlık biyografisi.

Fazilet Dağcı Çığlık, 1973'te Erzurum İspir'de doğdu. Babasının adı İlhami, annesinin adı Mahize'dir. Bilgisayar Mühendisi; Zürich Winterthur Teknik Üniversitesi (Zurich University of Applied Sciences) Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İsviçre Winterthur Sigortası IT Bölümünde (enformasyon/teknoloji), Zürich Hava Limanı Stratejik Bilgi İşlem proje yönetiminde ve Zürich Kanton Bankasında çalıştı. Zürich Dietikon Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Türk vatandaşlarının haklarına yönelik danışmanlık görevlerinin yanı sıra İsviçre Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

23. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Sözcülüğü, TBMM Türkiye-İsviçre Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı ve Dünya Kadın Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 24. Dönemde Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı görevini yeniden üstlendi.

Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Dağcı Çığlık, evli ve 2 çocuk annesidir.

Cumhurbaşkanı kararına göre atama büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;

Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras

Kerim Uras kimdir? Kerim Uras Kanada Büyükelçisi mi oldu? Büyükelçi atamaları 2018 Resmi Gazete

Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit

Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı

Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp

Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan

Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay

Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman

Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun

Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya

Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık

Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay