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Fazıl Say'ın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Say, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:53
Fazıl Say'ın babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, oğlunun Ankara'daki konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesini destekleyerek, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır"

Ankara'daki konserine Başkan Erdoğan'ı davet etmesinin ardından çeşitli kesimler tarafından çirkin bir şekilde lince uğrayan Fazıl Say'a babasından destek geldi. Fazıl Say'ın müzik eleştirmeni babası Ahmet Say, oğlunun Başkan Erdoğan'ı konserine davet etmesini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:53
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. Fazıl Say

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