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Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu!: Dün Erdoğan ile birlikteydi bugün Kaz Dağı'nda

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet ederek sözde buzları eritmeye çalışan piyanist Fazıl Say provokasyonlara sahne olan Kaz Dağları’nda konserini gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:11

Kaz Dağları'nda altın madenciliğine karşı başlatılan provokasyonlar devam ediyor. Bölgede bulunan eylemcilere, Fazıl Say'dan da destek geldi. Eylemcilerin arasına katılan Fazıl Say, şantiye alanında piyanosunun başına geçti.

Dönüşü hızlı oldu

Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koseerine davet ederek sözde buzları eritmeye çalışan Fazıl Say'ın Erdoğan ile çekilen samimi fotoğrafları mufalifler tarafından sert bir dille eleştirmişti. Say'ın Erdoğan'ı konserinde kabul etmesinden sadece birkaç ay sonra tekrardan muahliflerin safına geçmesi "Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu" yorumlarına neden oldu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:11
  1. Kaz Dağları
  2. Fazıl Say
  3. piyano
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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