Fazıl Say'dan Erdoğan'a davet

Piyanist Fazıl Say, 18 Ocak günü düzenleyeceği 'Truva Sonatı' Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet etti.

Sanatçı Fazıl Say, 18 Ocak günü düzenleyeceği 'Truva Sonatı' Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Daveti köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Erdoğan'ın konsere katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını yazdı.

Başkan Erdoğan taziye için aramıştı

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Fazıl Say bir süre önce annesini kaybettiğinde de ilginç bir gelişme yaşandı… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da arayıp taziyelerini iletti. Fazıl Say, o anı anlatırken “Cumhurbaşkanı’nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti ” dedi… Kendisini arayıp sahiplendiği için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettiğini de aynı samimiyet cümlesiyle söyledi. Fazıl Say, 18 Ocak günü düzenleyeceği “Truva Sonatı” Ankara Prömiyerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etmiş."

"Cumhurbaşkanı davete katılır mı?"

"Fazıl Say’ı dinleyen kesimin salonda tepkisinden çekinip gitmemezlik eder mi? Hiç sanmıyorum; Erdoğan’ın böyle bir çekinceyle hareket ettiğinin tek örneği gösterilemez. Peki, gider mi? Sanırım cevabını 18 Ocak akşamı öğreneceğiz…"