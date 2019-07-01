0553 313 94 23

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan İzmir'de konser

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, İzmir'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.

Orkestra, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang’ın "The Fading Ginkgo Biloba" eseri ile başladı.

Piyanist Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu yorumladı.

İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede orkestra, konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfoni'sini seslendirdi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
  1. 33. Uluslararası İzmir Festivali
  2. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
  3. Fazıl Say
  4. Şanghay Filarmoni Orkestrası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" tamamlandı
    1. "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri"..
    2. Malatyaspor’da Bolu kampı başladı
    3. BM'de YPG/PKK skandalı
    4. Başkent’te sokak ortasında kanlı..
    5. Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar..
    6. İtalya ve Almanya arasında düzensiz..
    7. Tenis: Wimbledon
    8. Amcasıyla barışmak için ortalığı..
    9. Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk..
    10. Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni..
    11. İşte İslam ülkelerinde eşcinsel..
    12. Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: 3..
    13. Botan Çay’ında bulunan araç jandarmayı..
    14. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    15. Polonya’da maden ocağında göçük: 3..
    16. Başakşehir'den sürpriz teklif!
    17. Gençlerbirliği sezonu açtı!
    18. İstifaların ardından DSP'den açıklama
    19. İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi..
    20. Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis..
    21. İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    22. Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’..
    23. UNICEF'ten Yemenli çocuklara sağlık..
    24. Başkentte cinayet
    25. Türk hackerlardan Yunan borsasına..
    26. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel..
    27. "Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon..
    28. BAE ve Ürdün arasındaki ortak askeri..
    29. Samsun’da Denizcilik ve Kabotaj..
    30. Yaya çarpan otomobil olay yerinden..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!