Fazıl Say "toplumsal uzlaşı" mesajı kaleme aldı

İSTANBUL (AA) - Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, "toplumsal uzlaşı" içerikli paylaşımı, sosyal medyadaki ünlülerin ve farklı meslek gruplarından sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü.

Sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerine katılmasıyla ilgili yöneltilen çeşitli yorumlara "Özeleştiri Konusu" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Yıkan da yaratan da biziz şu sevilesi dünyada" yazılı görselle paylaşılan mesaja, sosyal medya kullanıcılarından 50 bine yakın beğeni gelirken, yaklaşık 3 bin de yorum yapıldı.

Say, geçen sene "Ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldığını anımsatarak, "Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı. Nitekim pek çok konuşmasında ve sıklıkla, 'Biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık.' diyordu. Bu bir öz eleştiridir." ifadesine yer verdi.

- "İnsanız hata yaparız. Hatayı düzeltmek ise erdemdir"

Toplumsal uzlaşıya dikkati çeken Say, "Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da, Say da Ahmet, Mehmet de yapar. İnsanız hata yaparız. Hatadan dönmek, hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında. Haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür. Pek çok haksızlığa da uğramıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız?" sorularını yönelten sanatçı, şunları kaydetti:

"Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleriyle yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezlerle dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte ve hepimiz düşeceğiz. Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim."

- "Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konsere kabine üyelerinin yanı sıra ABD'li Senatör Lindsey Graham ile geldiğini hatırlatan Say, "Ülkemizde kültürün, sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın, yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sonuna kadar haklı ve doğrusun"

Paylaşıma gelen yorumlar arasında, Fazıl Say'ın yaklaşımını eleştirenlerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da dikkati çekti.

Gazeteci yazar Yazgülü Aldoğan, sanatçının sonuna kadar haklı ve doğru olduğunu belirterek, "Seni seviyoruz. O gece Erdoğan'ın ailesi ve bakanlarıyla konserine gelmesine ne kadar mutlu olduysam saçma sapan eleştirilere ve yorumlara da o kadar kızdım, üzüldüm!" şeklinde görüşlerini aktardı.

"Bir devlet yöneticisi, bir sanatçının konserine gitmiş. Tabii ki saygı gösterilecek." diyen Aldoğan, "Eminim ki o da çok etkilenmiştir. Doğru bildiğin yolda devam et. Arkandayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaptığın son derece doğru ve asil bir davranış"

Oyuncu Cem Davran da görüşlerini şu ifadelerle aktardı:

"Sevgili Fazıl, yıllar önce seninle ilgili duygularımı anlatan bir yazı yazmıştım ve sen de 'Böyle bir dönemde Fazıl Say adını bile anmak cesaret ister.' deyip teşekkür etmiştin. Şimdi yine aynı duygularla yazıyorum, yaptığın son derece doğru ve asil bir davranış. Lütfen kifayetsiz muhterislerin ruhunu zedelemesine izin verme. Bir tuğla daha koydun aydınlığımız için. Sırf bu yüzden bile sonsuz saygıyla, sevgiyle."

Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün ise "Fazılcım ben de bu ülkenin bir vatandaşı, bir kadın ve tiyatro sanatçısı olarak seninle aynı fikri paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

- Sosyal medya kullanıcılarından yoğun destek

Say'ın toplumsal uzlaşı mesajı sosyal medya kullanıcılarından da yoğun destek gördü.

Muvaffak İren adlı kullanıcı yorumunda, "Her ikiniz de vicdanınızın sesini dinleyerek doğru olanı yaptınız. Bu durum her açıdan ülkemizin hayrına olduğu için her ikinizi de kutlamak, saygı duymak gerekir. Ayrıca bu açıklama da çok iyi oldu. İyi ki varsın sevgili Fazıl Say." sözlerine yer verirken Hacer Göktaş ise "Siz doğru yaptınız gönülden katılıyorum. Sevgiye ihtiyacımız var. Bu durum sizin saygın bir sanatçımız olmanızı etkilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçıya cevap yazanlardan biri olan Nurcan Tunçer, "Sevgili Fazıl Say sizi kutluyorum. Çok doğru bir yaklaşım." ifadelerine yer verdi.

Bu öz eleştiriyi yıllardır, bazen öfkeyle bazen de ümitle beklediklerine işaret eden ssolamentee adlı kullanıcı ise "Ama daha önemlisi ilk defa bir sanatçımızın siyasi bir ranta destek vermek amaçlı yazı kaleme almadığını hissettim. Aksine içimizdeki tükenen ümidi, insan ve vatan sevgisini kanayan yerinden dile getirip ihtiyacımız olan 'birlik' ve 'başarabiliriz' duygusunu aşılayan çok içten cümleler kurmuşsunuz. Sağ olun." yorumunu yaptı.

Meral Erdoğan'ın mesajında ise "Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeye rağmen sizin kadar aklı başında bir davranışta bulunan olmadı. Sizi ve yüceliğinizi kutluyorum. Bu sanatçı duyarlılığı olsa gerek. Sağ olun, var olun sizin gibilere çok ihtiyacımız var." cümlelerini kaydetti.

- "Attığım bu adım bir uzun yolun başlangıcı"

Fazıl Say yapılan yorumlara cevaben yazdığı ikinci mesajda ise yorum ve eleştiriler için teşekkür ederek, "Eleştiri gerçek verilere dayandığında bir anlam taşır. Sonuçta konserle ilgili yanlış verilerden yola çıkmamalıyız ki tartışmamızda bu eleştiriler de inandırıcı olsun. Bunun için öncelikle sağ olun. Benim attığım bu adım bir uzun yolun başlangıcı. bana yönelttiğiniz suçlamaların büyük bölümü 'varsayım' ve de irite edici olabilir. Kim ne kazanır bundan? Dostlar, bir küçük ışık gördüğümü, anlatmak istiyordum, umutlar gütmek adına. Umut' bile edemeyeceksek, o zaman siz söyleyin ne yapılması gerekir? Umut olmayan bir yaşam mı olur? Diyalog arayışı yanlış ise ne yapmak gerekir? Siz söyleyin." şeklinde görüşlerini kaydetti.

Ülkedeki bütün sorunların sadece bir kişi veya bir sanatçı tarafından çözülemeyeceğinin altını çizen sanatçı, ifade edilen sıkıntılara kendisinin de üzüldüğünü belirterek, "Bu barış adımını atmış olduğum için eleştiri altında olmayı kabulleniyorum. Ama bu sorunların hepsine çare olmayı nasıl bana yüklersiniz? Saçma bu. Gereksiz bir vurdumduymazlık, hatta umuda olan inançsızlık." ifadelerine yer verdi.

Say, ön yargılarla bir yere varılamayacağını vurgulayarak, "Şu açık bir gerçek ki, kendi mahallenin temiz kalmasını istiyorsan başka mahallelerin de temiz kalması için gayret sarf edeceksin. Ön yargılarla bir yere varamıyoruz. Benim gördüğüm tek yol diyalogdur, karşılıklı anlayışa kucak açmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sonunda Fazıl Say'ı ayakta alkışlamış, sanatçıya Aşık Veysel'in "Kara Toprak" eserinin bulunduğu plağı hediye etmişti.

Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katılmıştı.