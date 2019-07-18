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Fazıl Say, ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
Fazıl Say, ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi

İSTANBUL (AA) - Piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat Buluşmaları" kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde, "Truva Sonatı" adlı yeni eserini, Mustafa Toygun Özdemir'in sahneye yansıtılan çizimleriyle birlikte yorumladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği resitalde Say, "Truva Sonatı" eserinde yer alan "Ozan Anlatıyor, Homeros", "Ege Rüzgarları", "Troya Kahramanları", "Sparta", "Helen", "Aşk", "Troya", "Aşil", "Savaş", "Truva Atı" ve "Sonsöz" bölümlerini piyanosuyla icra etti.

Sanatçı ayrıca "Nazım", "Kumru", "Ses" ve "İstanbul'da Bir Kış Sabahı" ile Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı"dan üç parçayı da dinleyenlerin beğenisine sundu.

- 31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları

31. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları yaz etkinlikleri, 27 Ağustos'a kadar Açık Hava Tiyatrosu'nda devam edecek.

Buluşmalar kapsamında 6 Ağustos'ta Haldun Dormen'in yazdığı "Küllerin Arasından" ve 8 Ağustos'ta aile komedisi "Sanat Yemekte Yenir mi?" oyunları sahnelenecek.

Bunların yanı sıra Redd, Hexis Trio, Barış İçin Müzik Orkestrası, Pow Trio, Sertab Erener, Birsen Tezer, Dostlar Tiyatrosu, Borusan Quartet, Sabri Tuluğ Tırpan, Karsu ve Teoman da sevenleriyle bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:02
  1. "Truva Sonatı"
  2. ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu
  3. ENKA Kültür Sanat Buluşmaları
  4. Fazıl Say
  5. konser
  6. Müzik

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